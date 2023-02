Maroc : Les consulats de France travaillent «à un rythme soutenu» sur les demandes de visa

L’ambassade de France au Maroc a indiqué, sur la base des chiffres du ministère français de l’Intérieur, que 142 921 visas ont été délivrés en 2022 aux demandeurs marocains. Ce chiffre, vu comme une baisse drastique de l’octroi des titres de séjour, place pourtant le Maroc «à la deuxième place des pays de délivrance, derrière l’Inde, et à la toute première place sur le continent africain». Il montre, par ailleurs, une hausse en comparaison avec 2021, où seuls 69 408 visas ont été délivrés dans le royaume. Cette année-là, le gouvernement alors en place avait décidé de réduire de 50% les réponses positives aux demandes de titres de séjours au Maroc et en Algérie, et de 30% en Tunisie. Il a reproché aux pays de la rive Sud de ne pas coopérer assez pour faire aboutir les expulsions de leurs citoyens par les autorités françaises.

«Comme annoncé lors du déplacement de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères au Maroc, les 15 et 16 décembre 2022, l’activité consulaire a repris à un rythme normal», souligne un communiqué, parvenu ce mercredi à Yabiladi. «Cela signifie donc que les mesures restrictives mises en œuvre depuis septembre 2021 par les autorités françaises ont été complètement levées, avec comme objectif pour 2023 le retour à la dynamique antérieure à la crise sanitaire de 2020», a ajouté la même source.

L’ambassade affirme, par ailleurs, que les services consulaires travaillent «à un rythme soutenu afin de remplir cet objectif afin, notamment d’ouvrir le maximum de rendez-vous». Dans se sens, elle souligne que «le passage par ‘des intermédiaires’ ne fait que renforcer le phénomène de pression sur les rendez-vous». «La prise de rendez-vous est gratuite et ils sont proposés régulièrement aux demandeurs, par les consulats généraux, pour les différentes catégories», insiste le communiqué.

Par la même occasion, la représentation diplomatique rappelle l’importance pour les demandeurs de déposer «un dossier complet comportant toutes les pièces, en sachant que la liste des pièces justificatives pour chaque type de demande se trouve sur le site france-visas.gouv.fr, seul site officiel pour introduire les demandes de visa».