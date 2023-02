Maroc : Coup d’envoi à Agadir de la 6e édition du Salon Halieutis

Le chef du gouvernement a présidé, ce mercredi à Agadir, la cérémonie d’inauguration de la 6e édition du Salon international Halieutis. Un coup d’envoi marqué par la présence de plusieurs personnalités. Aziz Akhannouch était accompagné du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki ainsi que 32 délégations de différents pays, dont 13 ministres notamment de pays africains.

Organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, cette 6e édition se tient au parc des expositions de la capitale de Souss, sur plus de 16 000 m², du 1er au 5 février 2023 sous le thème «Pêche et Aquaculture durables : leviers pour une Économie Bleue inclusive et performante». De retour après trois ans de suspension à cause de la pandémie du Covid-19, elle sera marquée par la présence 337 exposants, représentants 49 pays participants dont l’Espagne, invité d’honneur.

À cette occasion, le chef du gouvernement ainsi que la délégation composée de ministres représentant des pays participants, a effectué une visite aux 7 pôles du salon qui couvrent toute la chaîne de valeur halieutique, du pôle institutionnel au pôle international, en passant par ceux de la valorisation & process, flotte & engins, innovation, développement durable et le pôle animation. Dans une déclaration à la presse en marge du coup d’envoi, le chef du gouvernement a décrit un «événement à succès».

«Nous constatons un dynamisme parmi les professionnels du secteur qui sont présents. Toute la chaîne de valeur travaille aujourd’hui. Comme vous le savez, le secteur de la pêche a réalisé, cette année, 28 milliards de dirhams d’exportations de produits de la pêche, sachant qu’il y a eu quelques problèmes l’année dernière», a-t-il ajouté, faisant part de l’«optimisme» des professionnels quant à l’année 2023.

Une production nationale en hausse de 10% en 2022

En effet, la production halieutique nationale a totalisé en 2022 un volume de 1,55 million de tonnes, plaçant ainsi le Maroc au premier rang des producteurs africains et à la 14e place à l’échelle mondiale. La production nationale ainsi que les exportations totales des produits de la pêche maritime ont enregistré en 2022 une augmentation respectivement de 10% et 13% par rapport à l’année 2021. Pourtant, le ministère a pris, l'année dernière, la décision d'annuler la campagne de pêche estivale pour la pêcherie poulpière sud Boujdour et d'y appliquer un repos biologique de plus de 8 mois, afin de permettre la reconstitution de ce stock dont la biomasse a connu une baisse importante.

«Le Salon Halieutis est une vitrine qui permet d’exposer le grand travail réalisé par le secteur et qui reste très importante», a assuré Aziz Akhannouch, qui a également profité pour rappeler que «tous les employés du secteur sont couverts par la sécurité sociale et disposent de l’assurance maladie obligatoire, y compris les petits pêcheurs». «Cela est très positif s’agissant du grand chantier royal de la généralisation de la couverture sociale», a-t-il conclu.

Parallèlement au salon, le cycle de conférence démarrera aujourd’hui, avec une première session plénière sous le thème «Réaliser le plein potentiel de l’aquaculture en assurant la durabilité et en renforçant l’économie bleue», qui sera animée par des spécialistes venus d’Israël, du Japon, du Royaume-Uni et du Maroc.

La sixième édition promet «une riche programmation de rencontres BtoB, ainsi que de nombreux ateliers thématiques avec notamment une série de dialogues interactifs entre l’ensemble des parties prenantes qui sera consacrée aux débats sur la manière de propulser le secteur de la pêche et de l'aquaculture dans le cadre de l'économie bleue avec l’appui de la sciences. Elle propose également un programme spécial pour le public non professionnel alors que le salon, qui devrait accueillir plus de 50 000 visiteurs, ouvrira ses portes au grand public les 4 et 5 février.