Mercato : Abdelhamid Sabiri rejoint Sofyan Amrabat à la Fiorentina

Le club italien de la Fiorentina a officialisé mardi la signature du milieu offensif marocain Abdelhamid Sabiri, qui restera en prêt à la Sampdoria jusqu'à la fin de la saison en cours. «l'opération est bouclée», a écrit la Viola sur ses réseaux sociaux, précisant que l'international marocain, désormais sous contrat jusqu'en 2026, rejoindra la Fiorentina à partir de l'été prochain.

Né à Goulmima, à l'est du Maroc, le joueur de 26 ans a notamment porté au cours de sa carrière les maillots de Huddersfield et de Nürnberg. Il a également participé à la dernière Coupe du monde avec les Lions de l'Atlas, terminant à la quatrième place.

Depuis sa performance au Mondial du Qatar, où il avait délivré l'une des passes décisives ayant permis au Maroc de s’imposer face à la Belgique, Abdelhamid Sabiri était sur les radars de plusieurs clubs européens, dont le Real Betis et Leeds United. Avec le club de Gênes, il a disputé cette saison 13 matchs de championnat italien et a marqué un but.

Par ce tranfert, Sabiri retrouve ainsi Sofyan Amrabat au sein de la Fiorentina, après que le club a refusé une dernière offre du FC Barcelone pour l'international marocain.