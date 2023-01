6e édition du Salon Halieutis : Le Maroc expose son engagement pour l’économie bleue

Après trois ans d’absence à cause de la pandémie du Covid-19, le Salon Halieutis est de retour pour une 6e édition. Tenu sous le haut patronage du roi Mohammed VI, sous le thème «Pêche et Aquaculture durables : leviers pour une Économie Bleue inclusive et performante», ce rendez-vous halieutique majeur se tiendra, du 1er au 5 février 2023 au parc des expositions d’Agadir.

Cette 6e édition, qui sera articulée autour de 7 pôles (Institutionnel, international, valorisation & process, flotte & engins, innovation, développement durable et animation), «s’inscrit dans la dynamique et les efforts des acteurs mondiaux du secteur halieutique consacrés au développement durable de ses filières en tant que composante structurante de l’Économie Bleue», indiquent ses organisateurs.

La sixième édition promet «une riche programmation de rencontres BtoB, ainsi que de nombreux ateliers thématiques avec notamment une série de dialogues interactifs entre l’ensemble des parties prenantes qui sera consacrée aux débats sur la manière de propulser le secteur de la pêche et de l'aquaculture dans le cadre de l'économie bleue avec l’appui de la science dans la nouvelle ère de l’économie circulaire, l’économie du savoir et de la "big-data"». Dans ce sens, l’économie bleue et la problématique du développement durable seront «au cœur» d’un cycle de conférence scientifique international sous le thème «Blue Economy : Science Talks to Stakeholder».

Pour les organisateurs, la mise en place d’une économie bleue nationale, recommandée par le nouveau modèle de développement, est «un enjeu capital pour amorcer un développement socio-économique compatible avec la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes marins et littoraux». «En capitalisant sur les atouts maritimes du royaume, les composantes de l’économie bleue sont actuellement en cours de mise en œuvre à travers un certain nombre de programmes gouvernementaux transverses qui impliquent divers départements ministériels et établissements publics regroupés sous forme de Task-Force», ajoute-t-on.

L’avenir du secteur halieutique et de l’économie bleue vu par les scientifiques

D’ailleurs, c’est dans ce sens que trois aires marines protégées au niveau d’Agadir, de Larache et du Cap des trois fourches ont été annoncées, l’été dernier, par le Département de la pêche maritime (DPM), alors que l’Agence nationale pour le développement de l'aquaculture (ANDA) avait présenté plusieurs projets aquacoles inscrits dans le programme Économie Bleue, notamment dans la région de Souss Massa. L’Institut national de recherche halieutique (INRH) avait, pour sa part, dévoilé son plan de renforcement des interactions multisectorielles dans le cadre de l’écosystème économie bleue pour «favoriser l’implantation effective de clusters économiques côtiers autour de la valorisation et l’exploitation des services écologiques marins».

L’édition 2023 d’Halieutis promet également des conférences animées par des personnalités scientifiques de renommée pour partager leurs visions de l'avenir du secteur halieutique (pêche et aquaculture) et de l’économie bleue ainsi que leurs recommandations dans le cadre de trois sessions plénières.

Cette année, l’Espagne, partenaire important du Maroc, est l’invité d’honneur pour cette édition qui verra la participation de 337 exposants parmi les opérateurs du secteur de la pêche, de la transformation des produits de la mer et de l'aquaculture, représentant 49 pays dont les 22 pays africains membres de la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les Etats africains riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT). La sixième édition, qui ouvrira ses portes au grand public les 4 et 5 février, devrait accueillir plus de 50 000 visiteurs, avec un programme spécial pour le public non professionnel.

Les activités démarreront déjà ce mardi, avec la deuxième édition de la Conférence de haut niveau de l’Initiative de la Ceinture Bleue (Blue Belt Initiative, BBI), qui se veut «une plateforme de dialogue ministériel et de parrainage politique décisive, pour renforcer la coopération régionale prioritaire en Afrique».