L’Espagne va-t-elle bouder l’exercice militaire «African Lion 2023» ?

L’exercice l’«African Lion 2023» ne devrait pas connaitre la participation de l’Espagne, affirment des «sources officielles à Madrid», consultées par le média Vozpópuli.

Le voisin ibérique a également séché les éditions 2021 et 2022 des manœuvres militaires, organisées conjointement entre le Maroc et les Etats-Unis. En 2021, le gouvernement espagnol avait avancé des «raisons budgétaires» pour justifier sa non-participation à l’événement. Pour rappel, le commandement militaire des Etats-Unis en Afrique (AFRICOM), basé en Allemagne, avait précisé à des médias espagnols que l’exercice militaire ne se déroule pas au Sahara occidental.

Le Maroc et les Etats-Unis ont déjà commencé la préparation de l’«African Lion 2023». Agadir a accueilli, à cet effet du 9 au 20 janvier, une réunion de planification de l’exercice entre les deux parties, prévu du 22 mai au 16 juin dans les régions d’Agadir, Tan Tan, Mehbes, Tiznit, Kénitra, Ben Guérir et Tifnit.

L’Espagne et le Maroc tiennent, le 1er et 2 février à Rabat, une Réunion de haut niveau, co-présidée par Aziz Akhannouch et Pedro Sanchez.