Maroc : L'Ecole arts et métiers campus de Rabat voit le jour

Le ministère de l'Industrie et du commerce et arts et métiers France s'associent en créant l'Ecole arts et métiers campus de Rabat (EAMR), pour former les futurs leaders des industries responsables du Maroc. C'est l'aboutissement d'une vision commune pour répondre aux besoins des entreprises marocaines, de façon à les accompagner dans leurs transitions vers une industrie du futur, responsable et durable, indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint.

Des formations scientifiques et techniques de haut niveau sont proposées, permettant aux futurs ingénieurs et Bachelor/licenciés de construire une industrie performante, au service du Maroc, ajoutela même source. EAMR délivrera des diplômes d'excellence dès la rentrée 2023, portés par une pédagogie appliquée qui mettra les élèves en action dans une learning factory évolutive de niveau industriel et dans laquelle le numérique occupera une place centrale.

Les enseignants-chercheurs d'EAMR développeront des activités de recherche académique, de recherche partenariale et d'innovation au service de la montée en compétences et en performance de l'industrie.

L'urgence climatique et les attentes sociétales nécessitent des changements rapides en matière de technologies et de savoir-faire. L'EAMR entend y contribuer en formant les leaders des industries responsables qui conçoivent et mettent en œuvre les innovations technologiques et organisationnelles impactantes, indispensables aux transitions énergétiques environnementales et sociétales.

Pour cela, l'école s'engage à encourager et accompagner la recherche industrielle des entreprises au Maroc et à accueillir des startups industrielles avec la création d’un incubateur au sein du campus. A terme l'EAMR comptera 1 000 étudiants, avec des promotions d'environ 200 ingénieurs et 200 étudiants en licence professionnelle par an.