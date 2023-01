La Tanzanie négocie avec le Maroc pour construire une usine d’engrais

Le directeur de la Tanzania Fertilizer Company, Samuel Mashutt, a déclaré que le gouvernement de son pays entamerait des négociations avec le Maroc cette semaine, pour construire une usine d’engrais dans la région côtière de Kisarawe, selon des sources médiatiques locales. Il a expliqué que l’entreprise, pour laquelle le gouvernement a alloué une enveloppe budgétaire importante, permettra de «distribuer 8 100 tonnes d’ici à fin avril» à prix réduits.

PDG de l’entreprise, Florence Toroca a déclaré que l’impact des chocs externes appelait le pays à «commencer à produire des engrais dans un avenir proche». «La pénurie d’engrais, exacerbée par la guerre russo-ukrainienne, a conduit à une augmentation de ses prix et des prix alimentaires mondiaux, ce qui nous contraint à importer à un prix élevé», a-t-il ajouté.

Les données officielles indiquent que la Tanzanie produit localement 10% de la demande annuelle de 430 000 tonnes d’engrais, tandis que le reste est importé. Le groupe marocain OCP dispose d’un bureau dans le pays, depuis 2017, pour améliorer la productivité des sols en fournissant des engrais adaptés.

Il veille également à ce que les engrais soient distribués aux petits agriculteurs, tout en promouvant la croissance et la diversification de la chaîne de valeur, pour développer des agroécosystèmes durables.

L’agriculture, colonne vertébrale de l’économie tanzanienne et principal moteur de développement du pays, emploie plus de 70% de la population active et représente 24,5% du PIB.