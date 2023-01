Espagne : Décès de l’acteur marocain Noureddine El Attab après sa chute en mer

L’acteur marocain Noureddine El Attab est décédé samedi, des suites d’une hypothermie sévère, après être tombé de son bateau dans la mer de Castillo, en Espagne. Aux premières heures de la journée, il a été sorti de l’eau depuis la zone portuaire. Selon des sources médiatiques, l’artiste âgé de 39 ans a été transféré en urgence à l’hôpital, mais les tentatives des équipes médicales pour le réanimer ont échoué. Après l’autopsie, sa dépouille sera rapatriée pour son inhumation au Maroc.

Noureddine El Attab est né au Maroc et a vécu très jeune en Espagne. «Il n’est pas venu en Espagne pour avoir des conditions de vie meilleures, il avait un objectif très clair. Il voulait devenir un grand nom du théâtre et du cinéma», a déclaré l’un de ses proches. L’artiste était d’ailleurs à la tête d’une école de formation aux arts dramatiques et enseignait dans de nombreuses écoles.

Maîtrisant parfaitement l’arabe, l’espagnol et le français, Noureddine El Attab avait participé à de nombreuses pièces de théâtre, des films et des séries, comme «El Príncipe», «La que se avecina et Cuéntame».