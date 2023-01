Football : La Mauritanie dément soutenir la candidature de l’Algérie à la CAN 2025

Le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya, a nié que son pays ait décidé de soutenir l’Algérie dans sa candidature à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Dimanche, il a ainsi réagi sur ses réseaux sociaux, en réponse aux informations relayées par les médias algériens et selon lesquels la Mauritanie aurait une préférence jouant en défaveur du Maroc.

«J’ai lu à plusieurs reprises dans certains médias que j’avais défini ma position sur le soutien à l’une des candidatures pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 ; et à ce sujet, je voudrais confirmer ce qui suit : en tant que membre du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), je ne peux exprimer aucun avis à cet égard, comme je ne l’ai pas annoncé avant et ne l’annoncerai pas après», a insisté le responsable.

Par la même occasion, Ahmed Yahya a exprimé son espoir «que tous les médias seront honnêtes et professionnels lorsqu’ils parleront de situations aussi sensibles».