Les Iles Canaries mises à l’écart du sommet Maroc-Espagne

Après les ministres d’Unidas-Podemos proches du Polisario, le gouvernement autonome des Iles Canaries a été mis à l'écart de la Réunion de haut niveau Maroc-Espagne, prévue les 1er et 2 février à Rabat.

Pour pallier cette absence, le ministère des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a coordonné avec le président de l’archipel, Ángel Víctor Torres, également son camarade au PSOE, «l'ordre du jour» du sommet, notamment sur les questions qui concernent directement les Iles Canaries, comme la délimitation des frontières maritimes et l’immigration irrégulière, rapporte un média ibérique.

Sur le premier dossier, Rabat et Madrid ont réactivé le groupe de travail sur les espaces maritimes, après les entretiens du 7 avril à Rabat entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez. Un cadre de coopération qui compte quatre réunions entre les deux parties. Quant aux arrivées massives de migrants sur les côtes des Iles Canaries, elles ont enregistré une baisse sensible ; profitant de la nouvelle étape dans les relations entre le Maroc et l’Espagne.

Cette absence du gouvernement de l’archipel a apporté de l'eau au moulin de l’opposition locale alors que se rapproche l’échéance des élections régionales et communales, en mai prochain. Coalition canarienne a ainsi accusé le président, Ángel Víctor Torres, de privilégier les intérêts de son parti, le PSOE, au détriment de celles des Iles Canaries. La formation CC a exigé une «présence sans intermédiaires» au sommet maroco-espagnol.

Le gouvernement de l’archipel, une coalition de gauche entre le PSOE, Podemos et la Nouvelle Canaries, est connue pour ses positions en faveur du Polisario.