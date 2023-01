Suède : Lancement de la saison culturelle du Maroc

Le coup d'envoi de la saison culturelle marocaine en Suède au titre de l'année 2023 a été donné par l’ambassade du Maroc à Stockholm, sous le prisme de la diversité, de la tolérance et du vivre ensemble. Cet évènement conviera différentes sphères de la société suédoise, dans plusieurs villes, à échanger avec des écrivains, plasticiens, musiciens ou encore des designers marocains.

Devant un parterre de journalistes et d’influenceurs, l’ambassadeur du Maroc en Suède, Karim Medrek, a présenté les grandes lignes de cette programmation culturelle. Il a précisé qu’elle rapprochera davantage le public suédois de la culture et la littérature marocaines, notamment à travers des rencontres avec des écrivains marocains, des expositions de l’art contemporain, la projection de courts et longs métrages, des animations artistiques dévoilant la diversité et la richesse du patrimoine du pays et enfin une manifestation autour de la tradition culinaire marocaine.

Le diplomate a souligné, en outre, que ces manifestations s’érigeront comme une plateforme de partage et de renforcement des liens entre les deux pays pour célébrer la richesse et la diversité d’un Maroc contemporain, qui a su mêler en harmonie les cultures, les civilisations, les spiritualités et les sensibilités qui l’ont parcouru au fil des siècles. Pour inaugurer cette saison culturelle, la Résidence a accueilli un événement immersif au cœur de la gastronomie marocaine.

Au programme, une présentation de la richesse et de l’originalité de la cuisine marocaine mondialement réputée, des dégustations de mets au rythme d'une musique authentique, une cérémonie traditionnelle de thé, le tout arboré dans un décor purement marocain, mettant en lumière le savoir-faire des artisans marocains.

Séduits par le mélange de saveurs, de couleurs et de styles, les invités n’ont pas manqué d’exprimer leur souhait de découvrir davantage la culture marocaine, notamment à travers leur participation à la promotion de la saison culturelle et touristique du Maroc.