Des médias montent une intox sur un drone des FAR qui aurait tué des Algériens

Dans l’après-midi du samedi, un média mauritanien et un autre du Polisario ont avancé qu’une frappe attribuée à un drone des Forces armées royales (FAR) aurait tué trois camionneurs algériens sur la route reliant Tindouf à Zouerate.

Une annonce alimentée, ensuite, par un fil de désinformation portant sur les noms des «victimes et les wilayas où ils résident en Algérie» et «la présence rapide sur les lieux de la frappe d’une délégation de la MINURSO». Pour mettre du suspense au montage de l’opération, ils ont affirmé que «des avions sans pilotes des FAR empêchent des éléments de l'armée sahraouie et les journalistes de s’approcher de la scène du crime».

Très rapidemment, Abdelkader Bengrina, le secrétaire général du Mouvement El Bina (une formation islamiste, très proche du pouvoir algérien) a condamné, dans un communiqué publié samedi soir, parvenu à Yabiladi, «une agression lâche de drones marocains».

Malgré cette fausse sortie de Bengrina, les médias traditionnels en Algérie ont continué d’observer le silence. Finalement, le média du Polisario à l’origine de l’intox a présenté ses excuses à ses lecteurs, reconnaissant qu’il n’y a pas eu d’attaque d’un drone des FAR visant des camions algériens. Un pas que le site mauritanien refuse encore de franchir.