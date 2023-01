France : Annulation de vols de la Royal air Maroc (RAM) depuis et vers Paris

Royal air Maroc (RAM) a annoncé l’annulation de quelques vols, prévus le 31 janvier en provenance et à destination de Paris, en raison du préavis de grève de la fonction publique en France. Sur son site Internet, le transporteur national indique que toutes les compagnies aériennes ont été invitées à réduire leur programme de vols pour la journée, applicable de 5h00 TU à 22h30 TU, sur l'aéroport de Paris-ORY. Ainsi, la RAM accompagner ses clients en les transférant sur d'autres vols.

Les clients prévus sur les vols annulés AT764 et AT765 du 31 janvier 2023 ont été transférés à bord des vols AT770 et AT771 du 31 janvier 2023, fait savoir la même source. Ceux prévus sur le vol annulé AT777 du 31 janvier 2023 ont, quant à eux, été transférés à bord du vol AT761 du 31 janvier 2023. Pour ce qui est des clients prévus sur le vol annulé AT776 du 31 janvier 2023, ils ont été transférés à bord du vol AT760 et reliquat o/b at764 du 1 février 2023.

Pour tous les détenteurs de billets d'avion Royal air Maroc sur les vols concernés et ne souhaitant pas voyager à bord de ceux vers lesquels ils ont été transférés, la compagnie nationale accordera le remboursement du billet dans son moyen de paiement d'origine ou un changement de date gratuit, selon la disponibilité, de et vers la même destination ou une destination du réseau RAM en Europe, pour une nouvelle date de voyage dans les 15 jours suivant la date du vol annulé sous réserve que la durée de séjour initiale soit maintenue.

La RAM rappelle que pour tout changement de destination, l'éventuelle différence dans les taxes est à la charge du passager.