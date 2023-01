France-Maroc : Benkirane tacle Macron

Abdelilah Benkirane a rejoint les voix accusant la France d’être l’instigatrice de la résolution appelant à la libération des journalistes détenus au Maroc, adoptée le 19 janvier, par la plénière du Parlement européen.

Il a, ainsi, saisi une réunion interne de sa formation politique, tenue dimanche à Casablanca, pour décocher des flèches en direction d’Emmanuel Macron, rapporte le site du PJD. «L’actuelle direction de la France ne comprend rien. Il y a une grande différence entre la présidence actuelle et l'ère De Gaulle et les autres», a indiqué le secrétaire général du Parti de la Lampe.

Benkirane a estimé que la France a un «leadership qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez et lorgne le gaz» algérien mais «le Maroc n'a pas de gaz à vous donner (…) Je leur dis que le problème du gaz sera résolu (à l'avenir), mais le Maroc restera le Maroc : un Etat libre, fort et indépendant», a-t-il souligné dans un discours devant les membres de son parti. «Je ne reproche pas aux Français de vouloir se réconcilier avec l'Algérie» mais Benkirane a tenu à mettre en garde contre des retrouvailles entre Alger et Paris s’opèrant au «détriment du Maroc».

Pour rappel, en novembre 2020 en plein polémique sur les caricatures du Prophète, Abdelilah Benkirane avait demandé au président français Emmanuel Macron de présenter des excuses aux musulmans.