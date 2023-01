France : Interdiction d’une conférence sur l’islam à Grenoble

L’association D’Clic n’a finalement tenu sa conférence musulmane, ce dimanche 29 janvier à Grenoble, en raison de l’interdiction de l’activité par arrêté municipal de la commune d’Echirolles. Des personnalités qui y ont été invitées sont identifiées comme appartenant à la mouvance salafiste. La rencontre n’a pas été la bienvenue dans plusieurs autres villes, avant que les organisateurs n’optent pour la métropole. Cette dernière n’abritera également pas la manifestation, selon des informations recueillies auprès du ministère français de l’Intérieur par Le Figaro. Des militants et élus du Rassemblement national (RN) et de Reconquête ! ont précédemment appelé à faire interdire la conférence.

Député RN de l’Isère, Alexis Jolly a indiqué dès mercredi avoir écrit au ministère de l’Intérieur et au préfet du département. «Ces prédicateurs prônent les violences à l’égard des femmes, la polygamie, ou encore la supériorité de l’islam sur la République», a-t-il soutenu. Président du parti Reconquête! Eric Zemmour «des prêches particulièrement violents». Citant une source informée, Le Figaro rapporte que «les services de l’Etat ont alerté sur le sujet, et le ministère aurait identifié plusieurs prédicateurs controversés», connus pour leur appartenance salafiste et leur proximité avec les Frères musulmans.

Selon le média, l’imam «Ismaïl» de Marseille, ancien de la mosquée As Sunna à l’époque où celle-ci a été fermée administrativement par le préfet des Bouches-du-Rhône, fait partie des invités. «Fort d’une certaine influence avec son propre «institut des bleuets» et suivi par plus de 120 000 personnes sur Facebook», il s’est fait connaître ces derniers mois par une polémique sur la gravité d’abandonner la prière islamique, qui pour lui est plus impardonnable que de «commettre un meurtre».

Nader Abou Anas, également influent sur les réseaux sociaux, avec 706 000 abonnés sur YouTube, fait aussi partie du panel. Il s’est fait connaître pour avoir soutenu que les hommes auraient «autorité sur les femmes», que «la femme vertueuse» serait celle qui «obéit à son mari» et qui «ne sort de chez elle que par la permission» de son conjoint.

Organisateur de la conférence, Farid Bioud est lui-même épinglé par les autorités pour avoir traité de «porc» Samuel Paty, l’enseignant victime d’un attentat terroriste où il a été égorgé en octobre 2022. Selon les sources du journal Le Figaro, «l’affluence prévue aurait été de plusieurs centaines de personnes et aurait largement excédé les capacités de la salle». «Beauvau s’attendait en outre à des rixes susceptibles d’intervenir entre les participants et leurs opposants», ajoute-t-on.