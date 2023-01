Marathon international de Marrakech : La Marocaine Kaltoum Bouasarya le Kenyan Kibel Gilbert et la remportent la 33e édition

Le Kenyan Kibel Gilbert et la Marocaine Kaltoum Bouasarya ont remporté, dimanche, la 33e édition du Marathon international de Marrakech. Kibel Gilbert a parcouru l'épreuve en 2h09mn48s, suivi des Marocains Abdellah Tagharaft (2h09mn50s) et Soufiyan Bouqantar (2h09mn54s).

Dans la catégorie Dames, c’est la Marocaine Kaltoum Bouasarya qui a décroché le titre de cette 33è édition en finissant la course en 2h 27mn 22s, suivie par les Ethiopiennes Tajinesh Gebisa Tulu (2h27mn46s) et Ayele Webalem Basaznew (2h29mn01s). S’agissant de l’épreuve du semi-marathon hommes, le Marocain Omar Ait Chitachen a occupé la première position en parcourant la distance en 1h00mn22s, suivi du Cypriote Amine Khadiri (1h02mn02s) et du Marocain Yassine El Allami (1h02mn04s).

Le semi-marathon dames a été dominé par les athlètes marocaines, qui ont remporté les trois premières places. Ainsi Fatiha Asmid a décroché le titre de cette 33è édition en parcourant la distance en 1h12mn30s, suivie du Sabah Es-seqally (1h12mn55s) et Hasnae Zahi (1h13mn09s). La cérémonie de remise des trophées s'est déroulée en présence notamment du Wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, des élus régionaux et locaux, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

Dans une déclaration à la presse, l’athlète kenyan Kibel Gilbert s'est dit heureux de remporter la 33e édition du Marathon international de Marrakech, après une rude compétition avec des athlètes marocains de grand potentiel. Pour sa part, l’athlète Kaltoum Bouasarya a exprimé, dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP, sa joie de remporter ce marathon, de battre un nouveau record personnel et de réaliser le minima pour la qualification au championnat du monde de marathon.

De son côté, l’athlète Fatiha Asmid s’est dite, dans une déclaration similaire, fière de son exploit, se félicitant de la bonne organisation de cet événement sportif international. L’athlète Omar Ait Chitachen, vainqueur du semi-marathon, s'est dit satisfait de ce résultat, exprimant son espoir de réaliser un meilleur timing lors des prochaines courses.

Mohamed Knidiri, président de l’association le Grand Atlas, initiatrice de cette manifestation sportive, a indiqué que la 33e édition du Marathon international de Marrakech a connu un franc succès en termes d'organisation et de participation, ajoutant que le marathon s'est déroulé dans de bonnes conditions.

Se félicitant qu’un nouveau record (1h00mn22s) dans l’épreuve du semi-marathon a été battu lors de cette édition, Knidri a souligné que plusieurs athlètes ont réalisé le minima, clé de leur qualification pour des événements majeurs, tels que le championnat du monde et les Jeux olympiques.

Organisé par l’association le Grand Atlas en partenariat notamment avec le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, la Wilaya de la région Marrakech-Safi, la commune urbaine de Marrakech, la commune urbaine de Méchouar Kasbah et le Conseil préfectoral de Marrakech, la 33e édition du Marathon international de Marrakech a connu la participation de plus de 14 000 athlètes nationaux et internationaux.

Ce marathon s’est érigé en une école de promotion et de lancement de grandes stars de cette discipline qui ont marqué la scène internationale, à l’instar de Abdelkader El Mouaziz qui a détenu le record du Marathon de Marrakech de 1999 à 2012 (2h08min15s) et remporté à deux reprises le Marathon de Londres (1999 et 2001) et celui de New York en 2000, Aderrahim Goumri qui détenait la meilleure performance marocaine (2h05min30s) de 2002 à 2009 et Jaouad Gharib, double champion du monde ayant réalisé 2h05min 27s à Londres en 2009 et tant d’autres performances.

Cet événement sportif a reçu le label lui permettant d'être qualifiant pour le championnat du Monde qui a eu lieu en août 2015 à Pékin, et a été qualifiant pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.