Maroc : Vigilance orange sur une vague de froid de dimanche à jeudi

Un temps froid avec des températures minimales entre -8 et 3°C et des maximales entre 2 et 14°C est prévu de dimanche à jeudi prochain dans plusieurs provinces du Maroc, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, les provinces d’Ifrane, Taza, Sefrou, Boulemane, Beni Mellal, Azilal, Khénifra, Al Haouz, Midelt et Tinghir seront concernées par ce phénomène avec des températures minimales variant entre -8 et -3°C et des maximales entre 2 et 8°C, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique (niveau de vigilance orange).

Des températures minimales variant entre -3 et 3°C et maximales entre 9 et 14°C sont par ailleurs prévues dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Guercif, Jerrada, Oujda-Angad, Taourirt, Figuig, El Hajeb, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Meknès, Khémisset, Khouribga, Chichaoua, Zagora, Ouarzazate, Errachidia, Tata et Taroudant, selon la même source.