Cinéma : Sofia Alaoui rafle Prix du jury au Festival Sundance pour «Animalia»

Prix spécial du jury au Festival Sundance, qui se tient du 19 au 29 janvier 2023 à Park City et à Salt Lake City, dans l’Utah (Etats-Unis), est revenu à la réalisatrice franco-marocaine Sofia Alaoui, pour son long-métrage «Parmi nous» (Animalia). «Dans cette histoire originale d’une femme se frayant un chemin à travers un paysage vivant et respirant, nous faisons l’expérience d’un monde bouleversé, d’humains en collision avec la nature et d’une découverte de forces surnaturelles», a noté le jury. Ses membres se sont dits «ravis de découvrir dans le premier long métrage de Sofia Alaoui une voix subversive qui aborde et interroge l’univers, dans ce qui est finalement un voyage pour simplement se découvrir».

Il s’agit de la deuxième participation de Sofia Alaoui au Sundance Film Festival. Début 2020, la réalisatrice y a obtenu le Grand prix du jury, pour son court-métrage «Qu’importe si les bêtes meurent». Cet opus a été récompensé aussi par un César en 2021. Réalisé en langue amazighe, il a constitué une première ébauche de l’univers développé dans Animalia. Récit fictionnel et imaginatif, Animalia séduit par sa sensibilité visuelle hypnotique. La cinéaste réussit avec brio à y mettre en image un contexte surréel libérateur.

Ce long-métrage raconte l’histoire d’Itto, 22 ans, jeune mariée et vivant chez ses beaux-parents, avec son mari Amine, le temps de sa grossesse. «Alors que celle-ci arrive à terme et qu’Amine est parti en voyage d’affaires, un mystérieux état d’urgence est déclaré dans le pays. Les événements de plus en plus inquiétants et les phénomènes météorologiques étranges se succèdent, suggérant l’approche d’une présence surnaturelle…». La sortie en salle d’Animalia est prévue courant 2023.

Au Maroc, le film est produit par Dounia Benjelloun (Dounia Production) et Jiango Film, soutenu par le Centre cinématographique marocain (CCM). En France, il est produit par Toufik Ayadi de Srab Film, également producteur des films «Les Misérables» et «Saint Omer», candidat de la France aux Oscars 2023, ainsi que Margaux Lorier de Wrong Film. Il a déjà été acheté par Arte et Canal+.