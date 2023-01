Diaspo #273 : Imane Saoud, l’internationale qui veut reproduire l’exploit du Maroc au Mondial 2022

L’internationale marocaine Imane Saoud se rappelle de sa convocation à l’équipe nationale féminine, en avril 2021, comme une journée mémorable. Joueuse professionnelle en Suisse, elle a eu la grande joie d’être appelée par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) pour faire partie des Lionnes de l’Atlas. En disputant son premier match à Rabat, elle a été confortée dans son choix et rassurée d’avoir pris la bonne décision en optant pour porter les couleurs du Maroc plutôt que de la France.

Née le 6 juin 2002 à Casablanca, Imane vit en France depuis l’âge de deux ans, vu que son père enseignant d’arabe s’est installé à ce moment-là en France, dans le cadre de la mission envoyée par la Fondation Hassan II pour les Marocains résidants à l’étranger, dans le cadre de la promotion de l’enseignement de la langue aux enfants issus de l’immigration marocaine. La jeune footballeuse allie carrière sportive et formation académique, étant en troisième année d’études en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) à l’Université de Lyon en France.

L’internationale estime que la formation académique est l’une des clés du succès de tout athlète dans son parcours professionnel. Elle confie à Yabiladi qu’après son diplôme en licence, elle prévoit de poursuivre ses études en master. Imane détient déjà les certifications CFF1, CFF2 et CFF3 pour la formation des jeunes entre 7 et 16 ans.

«La famille est le plus grand soutien»

Dans son entretien avec Yabladi, Imane Saoud a confirmé que le mérite d’être devenue footballeuse professionnelle revient principalement à sa famille. «Mon père est un grand amateur de football. Plus jeune, j’ai toujours joué avec lui. Un jour en sortie avec lui, à l’âge de mes six ans, il m’a proposé d’aller jouer au ballon avec des garçons», se souvient-elle. La footballeuse en herbe a ainsi souvent eu des coéquipiers masculins. A huit ans, elle commence à jouer en salle.

«Mon père et ma mère m’ont encouragée à intégrer le monde du football. Ma mère a toujours tenu à m’emmener à mes entraînements et j’ai été continuellement soutenue par mon père. Je ne me suis jamais préoccupée de ce que pouvaient dire les autres.» Imane Saoud

Imane Saoud a continué à pratiquer le football en salle avec l’équipe du Collectif futsal de Colmar pendant deux ans. Après quoi, elle a rejoint le Racing Holtzwihr Wickerschwihr 96 de 2011 à 2015. Elle rallie ensuite Riquewihr pour un an et joue après avec Sélestat, pendant un an également. En 2017, elle devient footballeuse professionnelle au sein de Vendenheim, jusqu’en 2019. Imane trouve ensuite sa place dans les rangs du club suisse FC Bâle. Depuis l’année dernière, elle porte les couleurs du Servette Genève.

En parallèle de sa carrière en clubs, Imane Saoud a été convoquée par la Fédération française de football (FFF) pour rejoindre l’équipe féminine de France des juniors, vu ses compétences et de son niveau en constante évolution.

Un appel du cœur

En avril 2021, la milieu de terrain a reçu une convocation de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), afin de jouer au sein de la sélection nationale féminine du Maroc.

«J’ai joué avec l’équipe de France des moins de 16 ans et des moins de 20 ans. Après cela, j’ai reçu une offre du Maroc pour rejoindre la sélection nationale féminine A. J’ai dû choisir entre ça et l’équipe de France des moins de 23 ans. J’ai pris la décision de me joindre aux Lionnes de l’Atlas.» Imane Saoud

L’internationale marocaine nous confie avoir «grandi dans une famille marocaine». «Le Maroc a envoyé mon père en France pour donner des cours de langue arabe. Mes racines et mes origines sont marocaines, donc je n’ai pas hésité à choisir le Maroc et j’en suis fière. Mon choix était logique», affirme-t-elle.

L’internationale marocaine nous déclare avoir été confortée dans son choix, surtout après avoir disputé une première rencontre amicale face au Mali, à Rabat, en portant les couleurs du Maroc. «Lorsque l’hymne national a été joué, j’ai eu la chair de poule et j’ai su que j’avais fait le bon choix», nous a-t-elle indiqué.

Imane n’a pas tardé à prouver son talent et son haut niveau en portant le maillot de l’équipe nationale marocaine. A sa première participation en match, elle marque son premier but et contribue à la victoire des Lionnes de l’Atlas (3-0). Elle en garde un doux souvenir. «J’ai marqué le premier but de cette rencontre en présence de mon père. C’est inoubliable pour moi. Ce but est gravé dans ma mémoire, de la même façon que l’est ce sentiment inégalé de jouer pour l’équipe nationale», nous confie-t-elle fièrement.

«Je sens que je représente tout un peuple. Je représente le meilleur pays d’Afrique, donc je veille toujours à être au niveau. Mon objectif, depuis que je suis appelée au sein de la sélection nationale, est de présenter le meilleur de moi-même et de représenter mon pays de la meilleure façon.»

Imane Saoud est toujours convoquée au sein de l’équipe nationale. Jusqu’ici, elle a porté le maillot de la sélection à 16 reprises, marquant trois buts, le deuxième ayant été enregistré le 22 février 2022 et le troisième le 7 avril de la même année. Elle participé aussi à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine 2022, que le Maroc a accueillie du 2 au 23 juillet. Les Lionnes de l’Atlas ont été finalistes de cette édition, pour la première fois de leur histoire.

Par la même occasion, le Maroc a décroché sa qualification au Mondial féminin, prévu cette année 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, après être passé aux demi-finales grâce à une victoire face au Botswana (2-1).

«A la CAN, depuis les matchs d’ouverture aux phases finales, le stade était plein. Grâce au soutien de nos nombreux supporters, nous avons été finalistes. Nous espérons retrouver le même soutien en Coupe du monde.» Imane Saoud

Reproduire l’exploit des Lions de l’Atlas

Imane a confirmé qu’elle et ses coéquipières travailleront d’arrache-pied pour honorer le Maroc lors de la Coupe du monde. «Nous nous y préparons. Nous avons été en premier stage d’entraînement en Espagne. Nous avons joué contre le Canada, la Pologne et l’Irlande. Nous démarrons un autre stage en février et nous jouerons contre la Slovaquie», a-t-elle déclaré.

«Nous espérons reproduire le même exploit de l’équipe nationale masculine en Coupe du monde. Le fait d’avoir les demi-finales d’un Mondial fait que les autres équipes tiennent compte de nous plus que jamais. Nous avons un excellent entraîneur et la FRMF fait son maximum. Mon rêve est de faire une prestation sportive de niveau en Coupe du monde et de pouvoir être reçue par notre roi Mohammed VI.» Imane Saoud

Dans ce sens, l’internationale marocaine a exprimé sa gratitude au souverain, ainsi qu’à la fédération de football «pour leur efforts dans le développement du ballon rond féminin au Maroc». Elle lance aussi un appel aux filles marocaines qui souhaitent évoluer dans une carrière footballistique. «Elles doivent avoir confiance en leurs rêves et travailler pour les atteindre. Le Maroc a de merveilleux joueurs», insiste-t-elle. Imane exprime une reconnaissance particulière à sa famille. «Sans elle, je n'aurais pas été ce que je suis aujourd’hui», dit-elle.

Dans une déclaration à Yabiladi, Mohamed Saoud, père d’Iman et retraité de manière anticipée après 10 ans d’enseignement en France, dit aussi sa fierté. «Nous sommes venus en France pour contribuer au renforcement du sentiment d’appartenance de la communauté marocaine à la mère patrie. C’est de là qu’est venu le choix d’Iman de jouer pour l’équipe nationale du Maroc», nous a-t-il indiqué.

Il souligne que sa fille, qui réside actuellement à Genève, a insisté pour faire partie du Onze national, «malgré les pressions qu’elle a subies pour changer de position». «Nous sommes restés à ses côtés», a affirmé le père de famille.