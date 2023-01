Maroc : L’OIM tient un dialogue interrégional sur le Pacte sur les migrations

Un dialogue sur la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) par les pays champions du Pacte mondial sur les migrations dans les régions du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe s’est tenu les 26 et 27 janvier au Maroc. L’évènement a été initié par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le gouvernement du Maroc, en collaboration avec le Réseau des Nations unies sur les migrations.

Le Pacte mondial sur les migrations a été adopté en décembre 2018 à Marrakech. Cette récente rencontre vise à «favoriser les initiatives d’apprentissage par les pairs et les synergies pour renforcer la coopération interrégionale alors que les pays champions se préparent pour le prochain cycle d’examens régionaux du Pacte mondial sur les migrations prévu en 2024», indique un communiqué de l’OIM, parvenu à Yabiladi.

L’événement a réuni des représentants de niveau technique de 16 pays champions du Pacte, afin de «partager les bonnes pratiques de mise en œuvre du Pacte, discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements du Pacte mondial sur les migrations pris par leurs gouvernements respectifs, notamment à la suite du Forum international d’examen des migrations qui a eu lieu en mai 2022 à New York». Othman Belbeisi, directeur régional de l’OIM pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, estime dans ce sens que «montrer l’exemple est une étape essentielle de la mise en œuvre du Pacte».

Pour sa part, Ismail Chekkori, directeur des questions globales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, estime que «cette réunion interrégionale a permis de la mobilisation des pays champions du Pacte mondial, avec l’objectif d’assurer sa mise en œuvre et planifier son prochain réexamen au niveau régional». Pour le responsable, cette rencontre témoigne du «rôle fédérateur» du Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, «chef de file de l’Union africaine sur les sujets de la migration».

«Nous comptons aujourd’hui 33 pays champions, dont 16 participent à l’événement d’aujourd’hui, formant une voix de plus en plus puissante dans la communauté croissante des acteurs engagés à donner vie au Pacte mondial sur les migrations», a déclaré Amy Muedin, cheffe adjointe du secrétariat du Réseau des Nations unies sur les migrations.

L’OIM indique que ce dialogue «a contribué à informer le plan de travail global de l’initiative des pays champions du Pacte ainsi qu’à alimenter le Hub du Réseau Migration en partageant les pratiques et expériences existantes tout en contribuant au développement de programmes conjoints potentiels et d’engagements conjoints». Pour Laura Palatini, cheffe de Mission de l’OIM au Maroc, «ce dialogue essentiel se présente comme une opportunité d’élargir le nombre de pays Champions».