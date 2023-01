Maroc : L’humoriste Yassine Belattar revient sur scène à Casablanca et Marrakech

Après un franc succès de sa prestation précédente à Casablanca, l’humoriste franco-marocain Yassine Belattar revient au Maroc pour deux dates de son spectacle «En Marge», à Marrakech et Casablanca, respectivement les 28 et 31 janvier 2023. «Entrée sur scène souriante et bon enfant qui ne laisse en rien présager de l’emballement des idées que l’humoriste va dérouler, une par une, durant son spectacle. Yassine Belattar discute avec les spectateurs comme s’il les recevait pour une longue conversation autour d’un café à la maison», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

«En Marge» fait du parcours de Yassine Belattar un fil conducteur. Inclassable, l’humoriste refuse d’entrer dans une case ou que les décisions soient prises à sa place. Il raconte tout au public venu le voir avec humour et émotion. «Corrosif, drôle et généreux, il ne se lasse pas de raconter ses déboires, dressant une galerie de portraits désopilante de ceux qui occupent le haut du pavé médiatico-politique qu’il dépeint sans concession», ajoute le communiqué.