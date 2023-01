Maroc-Kenya : Aziz Akhannouch rencontre William Ruto

Dakar a accueilli une réunion entre le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, et le président du Kenya, William Ruto. «Le Kenya et le Royaume du Maroc entretiennent de profondes relations économiques, notamment dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de la santé, du tourisme et de l'énergie. Nous nous engageons à accélérer et à renforcer nos liens stratégiques pour le bénéfice partagé des citoyens des deux pays», a écrit hier Ruto sur Twitter.

Kenya and the Kingdom of Morocco enjoy deep-rooted economic relations especially in areas of trade, agriculture, health, tourism and energy. We commit to accelerate and strengthen our strategic ties for the shared benefit of the citizens of the two countries. pic.twitter.com/8tG6X4skoR