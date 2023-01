Tourisme : L’ONMT et la CNT rencontrent les leaders français du voyage

Dans le cadre d’une tournée sur les principaux marchés émetteurs pour le Maroc et qui a commencé la semaine dernière par une première escale sur Madrid, Adel El Fakir, DG de l’Office national marocain du tourisme et Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme (CNT) ont rencontré, ce jeudi, les principaux acteurs français de la distribution du voyage, tour-opérateurs, réseaux d’agences de voyages et compagnies aériennes français. Un workshop organisé à Paris, en marge de la réunion du comité exécutif du Syndicat des entreprises du tour operating «SETO», indique l’ONMT dans un communiqué.

La team Maroc ONMT-CNT accompagnée de représentants de la RAM ont ainsi rencontré les dirigeants des principaux leaders français du voyage dont Fram, Promovacances, Carrefour Voyages, NG Travel, Thalasso n1, Misterfly, Mondial Tourisme, MSC Croisières, Transavia. Lors de cette réunion, les responsables de l’ONMT et de la CNT ont présenté aux prescripteurs de voyage français les avancées stratégiques et les nouveautés de la destination Maroc afin de leur permettre de continuer à saisir les opportunités et améliorer leur portefeuille clients. Cette rencontre a également permis d’écouter et d’analyser les axes à développer pour les saisons à venir.

«Nous devons maintenir un contact constant avec nos partenaires des plus grands marchés dont la France est notre premier bassin émetteur. Notre objectif est que la destination Maroc consolide sa position de première destination des voyageurs français en dehors de l’Europe, et d’accélérer la croissance en 2023 notamment en capitalisant sur l’extraordinaire momentum qu’a connu la destination Maroc en 2022», a déclaré Adel el Fakir, cité par le communiqué. «A travers cette rencontre, l’ONMT et la CNT confirment leur synergie en faveur d’une meilleure compétitivité de l’offre touristique marocaine en allant s’attaquer aux différents marchés stratégiques de la destination Maroc», ajoute pour sa part Hamid Bentahar, président de la CNT.

L’ONMT rappelle que la France est 1er marché émetteur pour la destination Maroc. En 2022, les principaux prescripteurs français ont connu une nette évolution de leur activité sur le Maroc.