Les actifs de la STEP de Had Soualem cédés par MCA-Morocco à la RADEEC

Une convention de cession d’actifs de la station d’épuration des eaux usées (STEP) de Had Soualem, à la Régie autonome de distribution d’eau et d’electricité de la Chaouia (RADEEC) a été signée, jeudi à Had Soualem, entre l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) et la RADEEC. Signée par Malika Laasri, directrice générale de MCA-Morocco, et Abderrazzak El Kaidi, directeur général par intérim de la RADEEC, cette convention a pour objet le transfert à titre gracieux à la RADEEC des ouvrages, installations et équipements exécutés par l’Agence MCA-Morocco au titre de la réalisation des travaux hors-sites des projets de réhabilitation et d’extension de la zone industrielle de Had Soualem et de développement d’une nouvelle zone industrielle à Sahel Lakhyayta.

La signature de cette convention est intervenue à l’issue d’une visite guidée à la STEP au profit des industriels de la zone de Had Soualem afin de les sensibiliser sur l'importance du respect des valeurs de rejet des eaux usées fixées au niveau de leur cahier des charges et ce, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de la STEP. A cette occasion, la directrice Générale de MCA-Morocco s’est dite, dans une déclaration à la presse, ravie de la signature de cette convention portant transfert de la STEP à la RADEEC, notant que cette infrastructure qui a nécessité un investissement de près de 13 millions de dollars, sera mise à la disposition des industriels. Elle a ajouté que cette structure permet aussi d’attirer de nouveaux investisseurs dans la région vu que les normes de construction de la STEP répondent aux standards internationaux, ce qui favorise la préservation de l’environnement.

Malika Laasri a souligné aussi que la STEP permet de traiter les eaux de la zone industrielle pour pouvoir les réutiliser pour l’arrosage ou autres comme elle procède au traitement des odeurs qui affectent l’environnement de la région.

S’étendant sur une assiette foncière de 9 Ha, avec un débit prévisionnel d’environ 5 100 m3 par jour, correspondant à l’équivalent des eaux usées rejetées par une ville comptant 100 000 habitants, la STEP vise à améliorer l’environnement immédiat de l’Oued Merzeg et à rehausser la qualité des eaux de baignade au niveau de la plage portant le même nom au niveau de la commune de Dar Bouazza.