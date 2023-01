Maroc : Message de condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feue Khadija Assad

Le roi Mohammed VI a adressé, ce jeudi, un message de condoléances et de compassion à la famille de la grande artiste feue Khadija Assad. Dans ce message, le souverain dit avoir appris avec une grande émotion et profonde affliction la triste nouvelle du décès de la grande artiste Khadija Assad que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde.

«En cette douloureuse circonstance, nous vous exprimons, et à travers vous, à l'ensemble de votre famille et vos proches, à la famille artistique nationale de la défunte et à tous ses amis et admirateurs, nos vives condoléances et nos sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l'une des icônes de l'écran marocain, reconnue pour son immense talent et sa performance dans plusieurs grandes œuvres théâtrales, télévisées et cinématographiques, particulièrement celles interprétées en compagnie de son mari et compagnon de route, feu Abdelaziz Saadallah, et qui ont marqué la scène artistique locale et sont restées gravées dans la mémoire et le cœur du public marocain», écrit le roi dans son message. Le souverain y a imploré le Très-Haut de rétribuer amplement la défunte pour les services louables qu'elle a rendus à l'art et à la patrie, de l'entourer de sa sainte miséricorde, de l’accueillir dans son vaste paradis et d'accorder à sa famille patience et réconfort.

L'actrice marocaine Khadija Assad est décédée, mercredi soir dans son domicile à Casablanca, à l'âge de 71 ans, après une longue lutte contre le cancer.