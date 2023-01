Commission mixte Maroc-Bahreïn : Six accords de coopération bilatérale signés à Manama

Six accords bilatéraux de coopération couvrant de nombreux domaines ont été signés, jeudi à Manama, entre les Royaumes de Bahreïn et du Maroc, à l'occasion de la tenue de la 5e session de la Haute commission mixte, présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

Le premier accord porte sur un mémorandum d'entente concernant la coopération industrielle, et vise à développer la coopération industrielle entre les deux pays, notamment dans les domaines de la politique industrielle, des structures d'accueil industrielles, des cahiers des charges, de la promotion de la qualité et de la propriété industrielle et commerciale. Quant au second accord, il porte sur un protocole d'accord de coopération dans les domaines de la normalisation et des marques de conformité aux spécifications normatives. Dans le cadre de ce mémorandum, les deux parties encouragent l’action commune, les consultations et l'échange d'informations et d'expériences acquises entre elles dans les domaines de la normalisation et des marques de conformité à travers l'échange et l'unification des spécifications normatives en vigueur dans les deux pays, sur la base des normes arabes et internationales, et l’harmonisation des normes en vigueur dans les deux pays.

Un protocole d'accord a également été signé dans le domaine de la coopération commerciale, visant à établir un cadre approprié pour accroître et diversifier le volume des échanges commerciaux entre les deux parties conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Le quatrième accord porte sur un mémorandum d’entente dans le domaine de la protection des consommateurs, qui vise à fixer le cadre général de coopération et de coordination entre les deux parties dans le domaine de la protection des consommateurs, à travers l'échange de législations relatives à la consommation dans les deux pays.

Quant au cinquième accord, il concerne un programme exécutif d’un mémorandum d’entente dans le domaine de l'artisanat. Le dernier accord porte sur un programme exécutif pour l'accord de coopération dans le domaine des Habous et des affaires islamiques pour les années 2023-2024.