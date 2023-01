Maroc : Larbi Belbachir publie son ouvrage «Les Douanes aux frontières du numérique»

Ancien conseiller du directeur général des douanes au Maroc, Larbi Belbachir a publié son ouvrage «Les Douanes aux frontières du numérique : mutations, risques et moyens d’action», ce jeudi, dressant un état des lieux complet des défis posés par les transactions électroniques internationales. La parution du livre coïncide avec la Journée internationale des Douanes, célébrée chaque 26 janvier. «Parce que la fraude a évolué, passant d’un format classique, comme la contrebande, à une version plus sophistiquée réalisée au moyen de procédés informatiques et électroniques dans le cadre de transactions transfrontalières, Larbi Belbachir montre dans son dernier livre combien le travail des douanes est de plus en plus complexe», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Larbi Belbachir explique que «l’e-commerce a supprimé la notion de barrière physique, rendant en quelque sorte caduc le principe même des frontières». Selon lui, la situation actuelle nécessite pour les douanes marocaines de «faire évoluer en permanence les moyens juridiques et technologiques, afin de les adapter aux cybermenaces». «L’adoption de l’outil informatique en douane, si elle est effective depuis des décennies à travers le dépôt des déclarations douanières et leur traitement par voie électronique, a vite été confrontée à des violations en tous genres, telles que la manipulation des données relatives aux admissions temporaires de marchandises et de véhicules», souligne-t-il.

Cet opus est le second volet d’un précédent ouvrage, sorti en 2020, proposant des clés de compréhension pour mieux saisir ce phénomène et ses enjeux. «En 2021, l’e-commerce représentait un cinquième des ventes au détail dans le monde. D’ici trois ans, ce sera le quart. Le défi est non seulement d’actualité mais il est global», ajoute le communiqué.

Pendant près de quarante ans, Larbi Belbachir a exercé dans la lutte contre la fraude et le trafic des stupéfiants. Major en 1973 de la promotion internationale de l’Ecole nationale des douanes françaises de Neuilly, il est nommé directeur régional du Centre, puis de l’Oriental. Après avoir dirigé plusieurs unités d’intervention opérationnelles, il devient conseiller du directeur général de l’Administration des douanes et des impôts indirects (ADII). Il est actuellement enseignant vacataire à l’Ecole nationale d’administration (ENA).