Assu 2000 : L’enquête sur l’affaire Jacques Bouthier touche à sa fin au Maroc

L’enquête pour harcèlement sexuel, traite des êtres humains et attentat à la pudeur impliquant l’ex-patron français Jacques Bouthier a été clôturée par le juge d’instruction au tribunal de Tanger, en ce mois de janvier. Les dernières auditions sont tenues le 18 de ce mois. L’ordonnance de règlement devrait être rendue, permettant de savoir si les suspects seront renvoyés devant la chambre criminelle, a précisé à l’AFP Me Aïcha Guellaa, avocate des plaignantes.

Neuf personnes -trois Français et six Marocains dont deux femmes-, ont été mises en examen à la suite de plaintes d’anciennes employées du groupe de courtage Assu 2000 (rebaptisé Vilavi) à Tanger. Six des mis en cause sont en état de détention provisoire et trois autres sont en liberté. Les faits présumés se seraient produits entre 2018 et avril 2022, dans des succursales marocaines à Tanger. Les plaignantes ont fait état de harcèlement sexuel systématique, de menaces et d’intimidations, dans un climat de «précarité sociale».

Agé de 75 ans, l’homme d’affaires français Jacques Bouthier a été mis en examen et incarcéré fin mai à Paris pour «traite des êtres humains» et «viols sur mineure». L’AFP rappelle qu’il est aussi poursuivi en France pour association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d’enlèvement et séquestration en bande organisée.