Mauritanie : Des orpailleurs tués à l’Est du Mur des sables

Au moins trois orpailleurs mauritaniens tués, près de la localité de «Z’Goula», située à l’Est du Mur des sables érigé par les Forces armées royales (FAR), indiquent des médias locaux. Les mêmes sources attribuent leurs morts à une frappe effectuée par un drone des FAR. L’opération a causé également trois blessés parmi les chercheurs d’or mauritaniens, qui se déplaçaient dans la zone à bord d’un camion.

Pour rappel, le président Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani a exhorté, le 27 décembre dernier, les orpailleurs à «respecter les règles légales de préservation des vies et de ne pas s’exposer aux dangers». Le chef d’Etat a ordonné aux «autorités administratives, militaires et sécuritaires concernées à exercer strictement leurs fonctions et à appliquer les décisions rendues sans hésitation ni favoritisme».



Pour limiter le nombre de personnes tuées dans des frappes attribuées aux drones des Forces armées royales (FAR) ou à des tirs effectués par des éléments de l'armée algérienne, les autorités mauritaniennes avaient procédé, en novembre 2022, à des arrestations dans les rangs des orpailleurs.