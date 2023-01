Copa del Rey : Ezzalzouli offre la qualification à Osasuna, En-Nessyri buteur

Le jeune international marocain, Abdessamad Ezzalzouli a offert une qualification historique à Osasuna pour les demi-finales de la Coupe du roi d’Espagne (Copa del Rey), en inscrivant le but décisif lors de la rencontre qui a opposé, mercredi soir, son équipe à FC Séville et qui s’est soldée par une victoire d’Osasuna (2-1). Ezzalzouli, qui a fait sa rentrée à la 69e minute, a inscrit le deuxième but des locaux aux prolongations (99e minute) sur une passe de Jon Moncayola.

Chimy Avila a ouvert le score (71e) pour le club basque. Toutefois, l’international marocain Youssef En-Nesyri, entré en jeu à la 77e minute, a arraché la prolongation pour les Andalous dans le temps additionnel (90e+5).

Osasuna, 7ème du championnat espagnol, se hisse ainsi dans le dernier carré de la Coupe du roi d’Espagne pour la première fois depuis 18 ans.