Terrorisme : Un Marocain tue un sacristain et blesse un prêtre à Algésiras

Un sacristain a été tué, mercredi 25 janvier au soir alors qu’un prêtre a été grièvement blessé, dans une attaque menée par un Marocain, à la machette, visant deux églises d'Algésiras. En situation irrégulière et en attente d'expulsion, selon des informations d’Europa Press, Yassin Kanza se serait rendu, peu avant 20h, dans l'église de San Isidro d’Algeciras armé d'une machette pour attaquer le prêtre, le laissant grièvement blessé.

L’homme vise, peu après, l’église Nuestra Señora de La Palma, où il cause divers dégâts avant d’attaquer le sacristain, qui parvient à quitter les lieux. Il est cependant rattrapé par son assaillant devant le lieu de culte, qui lui assène des coups mortels. Quelques instants plus tard, l'individu a été neutralisé et interpellé, conduit dans les locaux de la Police nationale.

Le Marocain de 25 ans n'avait «pas d'antécédents pénaux ou en matière de terrorisme en Espagne ou dans des pays alliés» et n'était pas surveillé par les services espagnols, a assuré le ministère espagnol de l’Intérieur dans un message, repris par l’AFP. L’Audience nationale a ouvert, pour sa part, une enquête pour des faits présumés de terrorisme, a précisé le parquet, sans donner plus de précisions.

Le ministre espagnol de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska se rendra ce jeudi à Algésiras (Cadix) après avoir suspendu son agenda à Stockholm, où il devait rencontrer ses homologues de l'Union européenne.