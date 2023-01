Cyberpiraterie : Le Maroc livre Sébastien Raoult aux Etats-Unis

Accusé de cybercrime par les Etats-Unis, objet d’un mandat d’arrêt international et interpellé au Maroc, le jeune français Sébastien Raoult a bien été extradé par les autorités marocaines, qui l’ont livré à leurs homologues américaines, le 25 janvier. Selon une source policière ayant requis l’anonymat auprès de l’AFP, l’opération a été menée depuis l’aéroport international de Casablanca, avec la participation d’agents du FBI.

Agé de 21 ans, Sébastien Raoult est accusé de «complot en vue de commettre fraude et abus électronique et vol d’identité grave». La justice américaine lui reproche aussi d’être un membre des ShinyHUnters, considéré comme un groupe de «cybercriminels» auteurs de nombreuses cyberattaques visant de grandes entreprises et multinationales. Parmi les victimes figure d’ailleurs Github, du géant américain de l’informatique Microsoft. Selon son avocat, Raoult risque 116 ans de prison, s’il est reconnu coupable.

Ancien étudiant en informatique, Sébastien Raoult a été arrêté le 31 mai 2022 à son arrivée l’aéroport de Rabat-Salé depuis la France. Les contrôles d’identité ont montré qu’il était visé par une notice rouge d’Interpol, à la demande des Etats-Unis. Depuis le 2 juin en attendant son extradition, il a été détenu à la prison de Tiflet 2. En deuxième année d’études d’informatique, le jeune homme a arrêté sa formation en décembre 2021, selon son père Paul Raoult.

Redoutant une extradition de son client vers les Etats-Unis, l’avocat Me Philippe Ohayon a saisi le Comité contre la torture de l’ONU en décembre 2022, «mais cette instance a refusé d’enregistrer sa demande», selon l’AFP. «Il a saisi depuis le Comité des droits de l’Homme de l’ONU», a ajouté la même source. Dans ces circonstances, l’avocat estime que l’extradition aurait été «précipitée». «Ce genre de manœuvres entre les Etats-Unis et la France ne doit plus jamais se reproduire», a-t-il déclaré.

Selon Me Ohayon, «les Français et Américains se sont entendus pour provoquer l’extradition d’un Français pour des faits commis en France, dans le cadre d’une enquête menée par un juge d’instruction français». Pour l’avocat, «c’est du jamais vu dans l’histoire judiciaire». Mais de son côté, la porte-parole du Quai d’Orsay, Anne-Claire Legendre soutient que «le calendrier de l’extradition de M. Sébastien Raoult relève des relations souveraines entre le Maroc et les Etats-Unis».

Le 20 juillet 2022, la Cour de cassation au Maroc a émis un avis favorable à la demande américaine d’extradition, dont le décret a été signé fin décembre par le chef du gouvernement Aziz Akhanouch.