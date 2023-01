CNSS : L'effectif global des assurés s'est établi à plus de 23,2 millions de personnes en 2022

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a présenté, mercredi à Casablanca, les chiffres clés des réalisations pour l'année 2022, lors d'une réunion de son conseil d'administration. Ainsi, l'effectif global des assurés s'est établi à plus de 23,2 millions de personnes, avec l'intégration de 3,68 millions de travailleurs non-salariés et ayants droit et 9,4 millions bénéficiaires du régime d'assurance maladie obligatoire (AMO) de base au profit des personnes incapables d'assumer les frais de cotisations (AMO TADAMON).

Le nombre de dossiers de soins des travailleurs non-salariés a atteint environ 642 700 dossiers, alors que 1 400 postes supplémentaires au sein de la Caisse ont été créés, 47 nouvelles agences pour la proximité ont été ouvertes et 45 autres mobile ont été créées. La CNSS a mis en avant la création de 8 000 centres de contact pour enregistrer les travailleurs non-salariés et de 2 000 points de contact pour recevoir les dossiers AMO.

Quat au régime général de la CNSS, le nombre de salariés déclarés a atteint 3,6 millions de personnes. La masse salariale a augmenté à 179 milliards de dirhams (MMDH) alors que les prestations ont augmenté à 25,3 MMDH. La caisse ajoute que le nombre de salariés, dont la situation a été régularisée suite aux opérations de contrôle et d'inspection, a doublé pour arriver à environ 50 000 salariés. La proportion des bénéficiaires, disposant d'un compte bancaire enregistré auprès de la Caisse, a ainsi atteint plus de 98%.

Pour le régime de l'AMO de base au profit des salariés du secteur privé, la caisse fait état d'une hausse du nombre de bénéficiaires à plus de 9,8 millions. Le nombre de personnes ayant les droits ouverts a augmenté à 8,7 millions alors que le nombre des personnes ayant bénéficié de remboursements a augmenté à 6,5 millions. Pour leur part, les cotisations dues ont atteint 9,2 MMDH.

La CNSS souligne, par ailleurs, une amélioration dans le traitement et le remboursement des dossiers, dont le délai moyen ne dépasse pas 8 jours pour les assurés et 14 jours pour les prestataires de soins.