Basketball : La NBA et l’AFD organisent un stage de formation des formateurs à Casablanca

La National basketball association (NBA) et l'Agence française de développement (AFD) organisent un stage de formation, les 25 et 26 janvier au Lycée des Sportifs de Ain Sebaa. Ce stage, en collaboration avec La Fondation Idmaj pour le développement, l'Académie régionale de l’education nationale, du prescolaire et du sport de Casablanca Settat et la Direction provinciale d’Ain Sebaa, vise à former 200 professeurs d’éducation physique de la région Casablanca Settat et 30 coaches de la Fédération royale marocaine de basketball, indique-t-on dans un communiqué de presse parvenu à Yabiladi.

Le programme Junior NBA & AFD Basketball Experience, soutenu également par l'Association des quartiers IDMAJ, s'inscrit dans le cadre des efforts de la région de Casablanca-Settat pour sensibiliser la jeunesse marocaine au développement durable, à la citoyenneté et à l'égalité des genres à travers le sport. Son lancement et l’inauguration du terrain de basket de Zenata, ont eu lieu en 2019, en présence du champion de NBA en 2011, Ian Mahinmi.

La Jr.NBA & AFD Basketball Experience, ont organisé une série d’ateliers de basketball favorisant l'inclusion sociale des jeunes de la région de Casablanca-Settat, s'est déroulée entre janvier et juillet 2022. Le programme a touché plus de 4 000 garçons et filles venant de 50 écoles du grand Casablanca à travers près de 1000 ateliers de basketball et séminaires sur les compétences pratiques axés sur les principes fondamentaux du basketball, le développement des compétences, la citoyenneté et l'égalité des genres.

La Jr. NBA, programme mondial de basket-ball de la ligue pour les jeunes garçons et filles, enseigne les compétences fondamentales, ainsi que les valeurs essentielles du jeu - travail d'équipe, respect, détermination et communauté - à l’échelon local en vue de contribuer à améliorer l'expérience de baskeball pour les joueurs, les entraîneurs et les parents. Le programme Jr. NBA a été mis en place dans 15 pays africains, dont le Maroc.