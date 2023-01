Depuis Alger, l'assistante de Blinken évoque le dossier du Sahara

La sous-secrétaire d'État américaine aux affaires des organisations internationales, Michele Sison, qui se trouve en Algérie, a abordé la question du Sahara occidental. Elle a ainsi déclaré que son pays soutient les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura, pour faire une solution permanente et faciliter une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au conflit.

«Une solution politique est importante pour promouvoir un avenir pacifique et prospère pour le peuple du Sahara occidental et de la région», a-t-elle ajouté, dans une déclaration reprise par Al Quds Al Arabi. «Nous soutenons fermement la mission de maintien de la paix de la MINURSO et apprécions les contributions de la MINURSO au maintien des conditions nécessaires pour faire avancer le processus de paix dirigé par l'ONU en mettant l'accent sur une solution durable au Sahara occidental», a-t-elle ajouté.

Selon elle, l'administration de Joe Biden se concentre sur le soutien d'un processus politique crédible sous la direction de Staffan de Mistura pour une solution permanente et décente, soulignant que «les observateurs continueront de voir un soutien et une diplomatie active pour les États-Unis pour soutenir les efforts de l'envoyé de l'ONU».

Good conversation with Algerian Foreign Minister @Lamamra_dz about shared priorities across the @UN system and advancing human rights, as Algeria joins the U.S. on the @UN_HRC. I took the opportunity to highlight the candidacy of @clevelandICJ for the @CIJ_ICJ. @Algeria_MFA pic.twitter.com/8JpbGiqXzI