Mauritanie : L'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz arrêté à la veille de son procès

La justice mauritanienne a arrêté, mardi, l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, à la veille d’un procès où il est accusé d’avoir abusé du pouvoir afin d’amasser une fortune immense. Après lui avoir demandé de se présenter à la police, ce que ses avocats ont refusé, les policiers «sont venus le chercher chez lui» à Nouakchott avec un mandat, a confié maître Ciré Cledor Ly, l’un de ses avocats, à l’AFP.

Mohamed Ould Abdel a passé la nuit en détention avant l’ouverture de son procès ce mercredi matin. Son arrestation a eu lieu sans incident, a précisé son avocat. D’autres co-accusés ont également été convoqués par la police, a indiqué un responsable sécuritaire s’exprimant sous le couvert de l’anonymat.

L’ex-président, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019, ainsi qu’une dizaine d’anciens premiers ministres, ministres et des hommes d’affaires, doivent répondre devant le tribunal de multiples chefs d’accusation, dont «enrichissement illicite», «abus de fonctions», «trafic d’influence» ou «blanchiment». Ils sont soupçonnés de malversations dans la passation de marchés publics ou la cession du domaine immobilier et foncier de l’Etat.

Mohamed Ould Abdel Aziz, 66 ans, se serait constitué un patrimoine et un capital estimés à 67 millions d’euros au moment de son inculpation, en mars 2021. Il devient l’un des rares ex-chefs d’Etat à répondre devant la justice. En janvier 2022 et après presque six mois d’emprisonnement, l’ancien président mauritanien a été libéré pour des raisons de santé.

Sans nier être riche, l’ancien président a refusé de s’expliquer sur l’origine de sa fortune et crie à la machination politique. Il se présentera au tribunal pour «défendre [son] honneur» contre des «accusations extravagantes, fallacieuses, concoctées par une équipe hybride sélectionnée au service de l’injustice», a-t-il écrit mardi dans une déclaration transmise par un de ses avocats.