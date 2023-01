Mohammed El Morabity vainqueur la 8e édition du Marathon du désert d’Oman

L’athlète marocain Mohammed El Morabity a remporté, mardi, la 8e édition du Marathon du désert d’Oman. Il a ainsi terminé les 165 km de cette course autonome en quatre étapes, en 14:13:15, devant son frère Rachid et l’athlète omani Saleh Alsaidi.

Rachid El Morabity a terminé la course en 14:41:23, alors que Saleh Alsaidi a bouclé la distance en 15:31:30. Les quatre étapes de ce marathon se sont déroulées du 21 au 24 janvier, au départ de l'oasis d'Alwasil pour une arrivée à Al Jawharat Resort à Bediyah.

Dans une interview reprise sur son compte Instagram, Rachid El Morabity a confié que «l’édition a été un succès, de par les nationalités et le nombre de participants». «C’est une fierté pour nous en tant qu’Arabes» a ajouté celui qui est arrivé 2ème lors de cette 8ème édition mais qui a dominé lors des éditions précédentes depuis 2013.

«Nous sommes une famille de sportifs et nous en sommes fiers», a-t-il déclaré, ajoutant que «ce marathon [lui] a donné l’occasion de découvrir le désert, les paysages, les coutumes et l’accueil du Sultanat d’Oman et son peuple».

Quant aux défis, il a évoqué les conditions météorologiques et les difficultés imposées par le désert et les sables. «Nous avons toutefois profité de la course», a-t-il révélé, reconnaissant une «compétition» entre lui et son frère cadet Mohamed, qui «donne à la course un goût spécial».

A rappeler qu’en avril dernier, Rachid El Morabity a remporté, pour la neuvième fois, le Marathon des sables, devant son frère Mohammed qui a terminé deuxième lors de la 36e édition.