Ceuta et Melilla : Le PP critique «l'incertitude» dans la réouverture des douanes commerciales

Le Parti populaire (PP) espagnol a critiqué, mardi, «l'incertitude existante» concernant la réouverture imminente des douanes commerciales de Ceuta et Melilla avec le Maroc, prévue cette semaine. La formation politique a également critiqué le fait que la déléguée du gouvernement, Sabrina Moh, n'a pas encore détaillé les conditions dans lesquelles elles seront rouvertes avant la réunion de haut niveau (RAN) entre les gouvernements espagnol et marocain qui aura lieu à Rabat les 1er et 2 février.

«Quatre ans et six mois après la fermeture par le Maroc du Bureau des douanes commerciales, nous continuons avec l'incertitude et l'insécurité», a dénoncé, dans des déclarations, reprises par Europa Press, le député national Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu. L’élu, qui s’est rendu sur place avec 4 députées locales du PP, a estimé que «même à la frontière (de Beni Ensar, ndlr), «il n'y a pas d'instructions, d'informations ou de sécurité juridique pour les entreprises».

Le PP a souligné qu’outre l'incertitude concernant l'ouverture de la douane commerciale, l’Espagne abordera la réunion de haut niveau avec le Maroc avec une «faiblesse institutionnelle». «Face à l'inaction du gouvernement espagnol pour faire face aux complexités de la frontière à Melilla, nous réitérons nos demandes sur la Police nationale et à la Garde civile», pour lesquelles la formation politique réclame plus de personnel et plus de moyens matériels pour pouvoir faire face aux «particularités d'une ville frontalière comme Melilla», conclut-il.

La semaine dernière, des sources de l’exécutif espagnol ont annoncé l’ouverture, cette semaine, des douanes commerciales de Ceuta et Melilla avec le Maroc, soit une semaine avant la réunion de haut niveau prévue à Rabat les 1er et 2 février.