Villes et communautés plus durables : Samim lance son 1er appel à projets au Maroc

Le projet Samim de soutien et renforcement des capacités des organisations issues de la société civile a annoncé, ce mercredi, le lancement de son premier appel à projets pour «des villes et communautés plus durables». Un appel à projets durables à destination des organisations de la société civile en Mauritanie, Maroc, Tunisie et Jordanie, indique-t-on dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ce projet est financé par l’Agence française de développement (AFD) et mis en œuvre par le Lab’ess en partenariat avec PULSE et 4 structures d’accompagnement, dont Ecodev en Mauritanie, Bidaya au Maroc, TCSE en Tunisie et JYIF en Jordanie. Les projets se concentrent sur les thèmes de «gestion des déchets», de l’«économie circulaire», de «mobilité durable», de la «consommation responsable», de l’«éco-urbanisme», de l’«agriculture urbaine au sens large», de l’«alimentation durable», du «tourisme durable», de l’«habitat et transition énergétique» et des «innovations sociales et citoyennes».

A l’issue de cet appel, 20 à 24 initiatives innovantes à Nouakchott, Casablanca, Tunis et Amman bénéficieront d’un soutien financier de 30 000 à 40 000 euros et d’un accompagnement technique visant au renforcement structurel des organisations de la société civile et l’appui dans le pilotage des initiatives. L’appel démarre le 23 janvier et se clôture le 20 février 2023 conjointement dans les 4 pays partenaires. L’appel à projets s’adresse «à la jeune société civile désireuse de mettre en place des projets répondant aux différents défis que les villes doivent relever pour être plus accessibles, vivantes, vivables et résilientes face aux changements climatiques», ajoute le communiqué.

Les projets recherchés sont ceux «visant au développement de villes et communautés plus durables», «ayant un impact socio-économique au sein des quartiers d’intervention» et «piloté dans une zone marquée par une inégalité géographique», entre autres, conclut la même source.