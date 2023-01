Mondialito au Maroc : Les fans frustrés alors que les importants matchs affichent déjà complets

Alors que la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2022 débutera au Maroc le 1er février, mettant en vedette 7 équipes avec des matchs qui se joueront à la fois à Tanger et à Rabat, les rencontres de haut niveau affichent déjà complets. Selon AS, «des milliers de fans frustrés affirment qu'ils ont passé des heures à attendre dans une file d'attente virtuelle» sur le site mis en place par la FIFA pour la billetterie.

Ils ont ainsi été «incapables d'accéder au portail», alors que la plateforme n’offre, pour le moment, que des billets pour seulement trois matchs : ceux prévus à Tanger entre Auckland City et Al Ahly, entre Seattle et le vainqueur du 1er match ainsi que la première demi-finale qui se déroule également à Tanger.

Une source de la Fédération royale marocaine de football a toutefois assuré que la FIFA pourrait ouvrir un autre guichet pour les matchs programmés à Rabat afin de contourner les ventes de billets d'occasion. AS note, dans ce sens, que pour des matchs du Wydad de Casablanca, les billets sont revendus pour plus de 15 fois le prix initial.

La FIFA a annoncé, vendredi, que la billetterie pour la Coupe du monde des Clubs de football, prévue à Rabat et Tanger du 1er au 11 février, est désormais ouverte. Les prix des billets sont divisés en trois catégories, débutant à 50 dirhams pour les premiers matches, dont Wydad Casablanca-Al Hilal saoudien le 4 février, 100 dirhams pour les demi-finales, lors desquelles le Real Madrid et Flamengo feront leur entrée en lice, et 200 dirhams pour la finale à Rabat, précise la FIFA sur son site web.

La compétition mettra aux prises le Real Madrid (quadruple vainqueur de l'épreuve), Flamengo, Seattle Sounders, Al Ahly, Auckland City, Al Hilal et le Wydad de Casablanca.