Coran profané aux Pays-Bas : Le Maroc condamne un acte provoquant

Le Maroc a condamné, «dans les termes les plus forts les agissements d'un extrémiste qui a déchiré un exemplaire du Saint-Coran à La Haye, aux Pays-Bas», a affirmé mercredi le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Royaume «dénonce ce nouvel acte provoquant qui heurte les symboles sacrés et les sentiments de plus d’un milliard de musulmans», souligne le ministère dans un communiqué.

«Tout en rappelant les valeurs de tolérance et de coexistence et le respect des symboles sacrés, le Royaume du Maroc souligne la nécessité d’appliquer la loi et d’agir avec fermeté pour prévenir toute atteinte aux religions et aux sentiments de leurs adeptes», ajoute la même source.

Dimanche, un responsable néerlandais du mouvement islamophobe Pegida a été filmé en train de déchirer, à proximité de la chambre basse du Parlement néerlandais, des pages d’un exemplaire du Coran, avant de les piétiner. D’après la télévision publique néerlandaise NOS, la police locale l’a toutefois empêché de brûler le livre saint.

Samedi, l’autodafé du Coran par un autre militant anti-islam à Stockholm avait déjà suscité de vives protestations dans le monde musulman. Un acte condamné, samedi, par le Maroc, qui a exprimé, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, son «rejet catégorique de cet acte dangereux».