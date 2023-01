Football : La DTN entame une action d’accompagnement technique des clubs et ligues

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a entamé, mardi à Casablanca, une action d’accompagnement technique et pédagogique des clubs et ligues régionales. Cette initiative, qui débute au niveau de la Ligue du Grand Casablanca du 24 au 26 janvier, a pour objectif d’offrir aux ligues et clubs un accompagnement d’ordre technique afin de promouvoir et développer le football national, en mettant en avant les grandes lignes de l’action de la DTN.

Selon le Directeur technique national du Maroc, Chris Van Puyvelde, il s’agit avant tout d’un travail de soutien et d’accompagnement. «On veut montrer qu’on est là pour aider. On veut partager notre philosophie et échanger avec les cadres techniques des clubs pour voir comment ils pensent et comment on peut les aider», a-t-il affirmé dans une déclaration à la MAP. «Nous voulons en tant que DTN travailler dans les clubs, dans les régions et dans les ligues, parce qu’on veut les intégrer dans le développement du foot au Maroc», a affirmé le Belge.

De son côté, Fathi Jamal, responsable de la formation à la DTN, a souligné que cette initiative vise à aider les clubs par un travail d’accompagnement. «Dans une première phase, nous allons instaurer les bases et les constantes puis adapter la politique technique de la DTN selon les spécificités du style de jeu de chaque club. Dans une deuxième phase, deux entraîneurs nationaux seront désignés dans chaque ligue pour assurer le suivi du projet tout au long de la saison», a-t-il expliqué dans une déclaration similaire.

«Ensuite, il y aura une tournée de la cellule de performance comprenant des spécialistes de la médecine, de la préparation physique et de l’analyse vidéo, qui aideront et accompagneront les clubs dans l’objectif de développer le jeu et la méthodologie de travail au sein des clubs», a-t-il fait savoir.

Le président de la ligue du Grand Casablanca, Mohamed Joudar a indiqué, pour sa part, que l’objectif est de rapprocher la méthode de travail entre la DTN et les clubs bénéficiaires, soulignant que le Maroc dispose de cadres diplômés et de haut niveau. Dans son escale casablancaise, cette tournée bénéficiera aux cadres techniques du Raja et du Wydad de Casablanca, du Chabab Mohammedia et du Racing Athletic Club.