Conversion des déchets : Clean-Seas acquiert 51% du Marocain Ecosynergie

L’entreprise américaine Clean-Seas a annoncé, lundi, la conclusion d’un accord définitif pour acquérir 51% du Groupe Ecosynergie (ESG) basé à Agadir, au Maroc, selon l’annonce de sa société-mère, le groupe Clean Vision Corporation (CLNV). Cet accord fait suite à l'exécution par les sociétés d'une feuille de modalités contraignante visant à développer conjointement une installation de pyrolyse à l'échelle commerciale, annoncée précédemment le 4 avril 2022, ajoute l’annonce.

Établi en 1999, ESG est un opérateur de la technologie de conversion des déchets en plastique par pyrolyse avec une capacité actuelle de 20 tonnes par jour (TPD). Des équipements supplémentaires pour deux systèmes de 50 TPD chacun ont déjà été commandés pour la société nouvellement combinée.

Le premier devrait être installé et opérationnel au cours du deuxième trimestre de 2023, et le deuxième devrait être opérationnel à la fin du troisième trimestre de 2023, ce qui portera la capacité totale à 120 TPD. L'installation ambitionne ainsi de devenir une plaque tournante régionale dans le réseau de conversion de plastique C-S, avec des plans actuels pour ajouter de la capacité et atteindre un total de 350 TPD ou plus dans les deux ans.

Selon les termes de l'accord, qui devrait être finalisé au premier trimestre de 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, Clean-Seas paiera 6,5 millions de dollars en espèces pour sa participation majoritaire dans ESG, 2,0 millions de dollars à la clôture et un solde de 4,5 millions de dollars dans les 10 mois. ESG dispose actuellement de plus de 10 000 tonnes de matières premières prêtes à être converties en carburants propres à faible teneur en soufre et en hydrogène, et a conclu un accord d'écoulement avec un distributeur local de pétrole et de gaz, ajoute la même source.

À la clôture de la transaction, ESG sera rebaptisée Clean-Seas Morocco (CSM). Daniel Harris, directeur des revenus de Clean Vision, occupera le poste de PDG de CSM alors que Mohammed El Abbassi, directeur et directeur général d'ESG, deviendra président du conseil d'administration de CSM qui sera composé de cinq membres, conclut-on.