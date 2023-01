France : Sur les pas du Maroc, le CESE en faveur d'une «légalisation encadrée» du cannabis

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a plaidé, ce mardi, en faveur d’une «légalisation encadrée» du cannabis en France. L’instance consultative doit voter ce mardi après-midi un avis pour «sortir du statu quo» en matière de cannabis en autorisant sa production, sa distribution et sa consommation autour d'une «filière d'excellence», rapporte la presse française.

Si le CESE français a décidé de s'emparer de la question sensible du cannabis en France, c'est bien «pour poser les termes d'un débat de façon construite et sereine», a expliqué son président, Thierry Beaudet.

L’avis favorable ressort des travaux menés pendant un an par une commission temporaire, présidée par Jean-François Naton, conseiller confédéral CGT. Ce dernier pointe un «échec cuisant de la politique menée depuis une cinquantaine d’années», consistant à punir d’une amende de 200 euros (150 euros si la somme est versée directement ou dans les quinze jours) l’usage de ce stupéfiant.

Les deux rapporteurs de l'avis du Cese, Florent Compain et Helno Eyriey, proposent aussi de sortir d'un «système fondé sur la prohibition» qui prévaut depuis 1970, mais qui n'a pas empêché la France de devenir «championne de la consommation de cannabis en Europe. Parmi les «mesure d'urgence» qu'ils présentent, ils suggèrent de «ne plus réprimer la consommation de cannabis», à la fois dans un «objectif de santé publique» mais aussi pour «assécher le marché illégal» et tablent sur des volumes de production et un nombre de licences limités par les autorités.

«Nous sommes un pays dans lequel la législation sur le cannabis est la plus répressive, et pourtant sa consommation y est importante, notamment chez les jeunes», fait valoir le président du CESE, qui rappelle aussi que l'idée de la légalisation figure dans le programme de la coalition au pouvoir en Allemagne, et que le Maroc, premier producteur mondial de cannabis, a commencé à légaliser une partie de sa production».