Le géant russe Nornickel veut «nouer des liens plus étroits» avec le Maroc

Le patron de Nornickel, Vladimir Potanin, l'un des hommes les plus riches de Russie, a déclaré lundi que le géant des métaux, d'extraction et de fusion de nickel et de palladium était en train de revoir sa stratégie et de nouer des liens plus étroits avec des pays comme le Maroc, la Chine et la Turquie en raison des sanctions occidentales contre l'économie russe. Dans une déclaration à la télévision russe RBC, reprise par Reuters, il a affirmé que l’impact des sanctions «n'affecte pas directement la vie de l'entreprise, sa survie, mais bien sûr, il limite ses capacités, notamment financières, et le développement des marchés sur lesquels elle est traditionnellement présente».

«Les garder est plus difficile, et en gagner de nouveaux coûte cher. Nous devons faire face à tout cela», a ajouté Vladimir Potanin, qui est le directeur général et le plus gros actionnaire de Nornickel (GMKN.MM), dont il détient 36% par le biais de son groupe de holding Interros.

Potanin a déclaré que son entreprise, premier producteur mondial de palladium et de nickel raffiné, était néanmoins touchée par les sanctions «complètement destructrices» en raison de l'impact sur les chaînes logistiques, les systèmes de paiement et la capacité à acheter de nouveaux équipements. Il a reconnu que les projets d'expansion de Nornickel sur d'autres marchés ont été perturbés, ce qui l'a obligée à concentrer sa politique d'investissement sur la Russie et les pays amis.

«Naturellement, nous trouvons des moyens de sortir de cette situation. Nous restructurons les chaînes logistiques vers des pays plus amis. Tout d'abord, vers la Chine, la Turquie, le Maroc et d'autres pays arabes», a déclaré le responsable, qui a été placé sur une liste de sanctions américaines le mois dernier et a déjà été visé par la Grande-Bretagne et le Canada.

A rappeler la Russie a augmenté ses livraisons de diesel à la Turquie et au Maroc, cherchant à réacheminer ses produits pétroliers avant l'embargo de l'Union européenne et compte détourner ses approvisionnements vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine.