Le Maroc premier importateur de la Turquie en Afrique du Nord

En 2022, les exportations de la Turquie vers le Maroc se sont élevées à deux milliards et 968 millions de dollars. Ainsi, le royaume est le principal importateur des produits turcs en Afrique du Nord, selon les données du Conseil des exportateurs, citées par l’agence de presse Anadolu. Mais au niveau de la région MENA englobant les Etats arabes plus à l’Est, c’est plutôt l’Egypte qui conserve la position de leader des importations turques, avec une valeur totale de trois milliards et 928 millions de dollars.

Selon la même source, la Libye totalise deux milliards et 408 millions de dollars d’importations de la Turquie. L’Algérie a enregistré un milliard et 914 millions de dollars, suivie par la Tunisie avec un milliard et 505 millions de dollars, puis le Soudan, avec 423 millions de dollars.

Au total, les exportations de la Turquie vers les pays d’Afrique du Nord auront augmenté de 5,1% en 2022, par rapport à l’année précédente, s’élevant à 13 milliards et 148 millions de dollars. Les produits chimiques, l’acier, les céréales, les légumineuses et les oléagineux sont les produits phares qui sont exportés vers la région.

L’agence de presse rappelle que les exportations totales de la Turquie ont augmenté de 12,9% en 2022 par rapport à 2021. Ainsi, elle se sont élevées à 254 milliards et 210 millions de dollars.