Rabat : Le marathon international revient pour une 6e édition le 30 avril prochain

La sixième édition du marathon international de Rabat, placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, se tiendra le 30 avril prochain, à l'initiative de la Fédération royale marocaine d'athlétisme (FRMA). Cette manifestation sportive, qui verra la participation des meilleurs athlètes marocains et étrangers, comprend les épreuves du marathon, du semi-marathon et une course de 10 km, indique la FRMA dans un communiqué.

La 5e édition de ce marathon avait été marquée par l'établissement de deux records et une forte présence des athlètes marocains aux côtés de plus de 24 mille athlètes. Le Kényan Sammy Kigen s'était imposé chez les hommes (2h 08:12), tandis que sa compatriote Sylvia Kibet avait remporté l'épreuve féminine (2h 25:52).

A noter toutefois que la date de cette compétition sportive risque de déplaire à beaucoup de coureurs qui ne pourront pas mener une préparation exigeante pendant le Ramadan, qui débutera au Maroc au cours de la 4e semaine de mars, le marathon étant prévu une dizaine de jours seulement après l'Aid El-Fitr.