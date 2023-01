Le Maroc et les Etats-Unis planifient l’exercice «African Lion 2023»

Au grand dam du lobby du Polisario à Washington, les Forces armées royales et l’armée des Etats-Unis ont déjà commencé la préparation d’une nouvelle édition de l’«African Lion». Agadir a accueilli, à cet effet du 9 au 20 janvier, une réunion de planification de l’exercice entre les deux parties prévu en 2023, indique l’Etat-Major Général des FAR dans un communiqué publié lundi 23 janvier.

«Lors de cette réunion, les représentants des Forces Armées Royales (FAR) et des Forces Armées des États-Unis d’Amérique se sont penchés sur les modalités d’exécution des différentes activités prévues dans le cadre de l’édition 2023 de l’exercice “African Lion”. Ils ont également procédé à des reconnaissances et au choix des sites où ces activités pourraient se dérouler», précise la même source.

En plus des formations portant sur plusieurs domaines opérationnels et d’un exercice de planification destiné aux cadres d’États-Majors, des manœuvres interarmes et interarmées sont en effet prévues, notamment terrestres, aéroportées, maritimes, Forces Spéciales, aériennes, actions civilo-militaires et de décontamination NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique). L’«African Lion 2023» est prévu du 22 mai au 16 juin dans les régions d’Agadir, Tan Tan, Mehbes, Tiznit, Kénitra, Ben Guérir et Tifnit.

Cette réunion de planification, organisée au siège de la Zone Sud des FAR, entre des représentants des armées des Etats-Unis et du Maroc intervient trois semaines après la signature par le président Joe Biden de l'autorisation de la défense nationale (NDAA) pour l’année fiscale 2023. Contrairement à la copie 2022, celle de cette année n’a pas conditionné la coopération militaire et sécuritaire avec le Maroc à son engagement à ouvrir des négociations avec le Polisario sur l’avenir du Sahara.

La NDAA n’a pas retenu non plus la proposition de l’ex-sénateur James Inhofe de transférer la prochaine édition de l’exercice militaire «African Lion», loin du Maroc. Ce grand défenseur du Polisario avait justifié sa requête, en juin dernier, par les «obstacles» dressés par le royaume en vue de parvenir à un règlement du dossier du Sahara.