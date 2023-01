Espagne : Les ventes d’armes au Maroc ont triplé au premier semestre 2022

Il n’y a pas que la lutte contre l’immigration irrégulière qui a tiré bénéfice du réchauffement des relations entre le Maroc et l’Espagne, l’industrie militaire aussi. Les ventes d’armes espagnoles au royaume ont dépassé, durant le premier semestre 2022, trente millions euros, précisent des médias ibériques qui citent un rapport du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme. Le montant révélé représente presque trois fois l’ensemble des commandes des Forces armées royales (FAR) en 2021 à ses fournisseurs espagnols, avec seulement 11,7 M€, en légère baisse par rapport à 2020 et ses 12,5 M€.

Cette hausse enregistrée a coïncidé avec le soutien du chef du gouvernement, Pedro Sanchez, au plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental, exprimé le 14 mars 2022 dans une lettre adressée au roi Mohammed VI.

En octobre dernier, le gouvernement marocain a donné son feu vert à un emprunt de 95 millions euros, conclu le 31 août 2022 entre le Maroc et Banco Santander S.A, portant sur le financement du contrat commercial signé entre l’Administration de Défense Nationale et la société publique espagnole Navantia S.A pour la construction d'un patrouilleur au profit de la Marine royale du Maroc.