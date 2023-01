Maroc : Le Trail or Bike Takerkoust fête ses 5 ans les 11 et 12 février 2023

Le Trail or Bike Takerkoust fêtera, cette année, son cinquième anniversaire les 11 et 12 février 2023, à Lalla Takerkoust, à quelques dizaines de minutes de Marrakech. «Cette édition anniversaire mettra à l'honneur les coureurs qui verront de nombreuses surprises émailler le week-end sportif et festif», indique un communiqué des organisateurs.

«Véritable espace de fraîcheur et réservoir d’air pur à deux pas de la ville ocre, le lac Lalla Takerkoust est un incontournable de la région pour les amateurs de nature. Au-delà du réservoir de 7 kilomètres de long formé par le barrage Cavagnac construit dans les années 1930 en amont du village, c’est une incroyable diversité de paysages et de terrains qui permet à des athlètes de tous niveaux de s’exprimer», indique la même source. Pour celle-ci, la pratique du vélo complète ainsi «très bien celle du trail dans les alentours de Lalla Takerkoust».

«L’objectif est de mettre en avant un sport responsable tout en promouvant et en sensibilisant à la fragilité des incroyables espaces naturels parcourus. Avec en toile de fond le Haut-Atlas enneigé, les participants évolueront sur ses premiers contreforts, sur les rives du lac, au milieu d’une flore hétérogène (forêts d’eucalyptus, champs de bambous, oliveraies,...). Entre vallées, plateaux, falaises et crêtes, ils ne se lasseront à aucun instant du réseau de sentiers déniché par l’équipe de guides de haute montagne», promettent les organisateurs. Trail Maroc s’attache aussi à «proposer des parcours variés offrant à tous la possibilité de s’aligner sur la ligne de départ, des débutants aux expérimentés».

La course sera également un moment d’action «écologique et sociale, avec une attention particulière portée à son impact», ajoutent les organisateurs, qui expliquent que la gestion des déchets est au cœur des préoccupations. «Avec l’aide de volontaires rémunérés, les parcours seront intégralement nettoyés. De plus, 300 enfants des villages avoisinants seront invités pour une course sensibilisant à la protection des écosystèmes», conclut la même source.